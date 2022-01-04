СМИ: Новый вариант коронавируса выявлен во Франции

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Новый штамм коронавирусной инфекции был выявлен на юге Франции. Об этом в понедельник, 3 января, сообщила электронная версия австрийской газеты Heute.

— Неизвестный штамм выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в этой африканской стране, — следует из сообщения издания.

Отмечается, что у всех зараженных была выявлена «атипичная комбинация мутаций». Известно, что новый вариант получил обозначение B.1.640.2 и был обнаружен медиками Марселя

— В новом варианте выявлено 46 мутаций. Уровень угрозы или заразности этого штамма неизвестен, — говорится в исследовании французских ученых.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

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Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».