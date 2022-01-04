Ривз пожертвовал больше половины своего гонорара за «Матрицу» в фонд борьбы с лейкемией

Фото: Youtube / The Late Show with Stephen Colbert

Голливудский актер Киану Ривз заявил, что пожертвовал порядка 70 процентов своего гонорара со съемок первого фильма «Матрица» на финансирование исследований лейкемии. На этот поступок его сподвигнула болезнь младшей сестры. Она боролась с лейкемией в течение десяти лет.

В 1999 году актеру заплатили около 40 миллионов долларов за съемки в фильме «Матрица». Именно тогда он решил отдать большую часть этого гонорара в фонд борьбы с раком крови. На тот момент его сестра боролась с этой болезнью уже восемь лет.

— За это время Киану стал основным опекуном своей сестры Ким. Он помог ей выздороветь после того, как она провела многие годы в борьбе с раком, — пишет издание LadBible.

Также Ривз продал свой дом, чтобы быть ближе к своей сестре, а съемки продолжения «Матрицы» откладывались, поскольку он помогал Ким восстановиться.

Кроме этого в то время Киану Ривз основал благотворительный фонд, чтобы помочь всем, кто борется с онкологией. Фонд помогает детским больницам и исследованиям рака.

В ноябре Киану Ривз объявил себя формальным мужем актрисы Вайноны Райдер.