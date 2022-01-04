Арестованы обвиняемые в продаже алкоголя, которым отравились три человека в Балашихе

Фото: СК РФ

Суд арестовал двоих жителей Балашихи, которые подозреваются в изготовлении контрафактного алкоголя, приведшего к смерти трех человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий во вторник, 4 января.

— По данным следствия, 2 января 2022 года в одной из квартир, расположенной в Балашихе, обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти, из этой же квартиры в бессознательном состоянии был госпитализирован его знакомый. В ходе осмотра места следователями изъята канистра со спиртосодержащей продукцией, — рассказала представитель ведомства.

Из другой квартиры в Балашихе в больницу доставили мужчину и женщину, которые позднее умерли из-за отравления неустановленным веществом. В результате осмотра их квартиры изъяты канистры со спиртосодержащей продукцией, уточнила Врадий.

Суд по ходатайству следствия арестовал двоих мужчин, которые подозреваются в изготовлении и сбыте контрафактного алкоголя. Их продукция, как предполагается, привела к смерти троих людей.

Все канистры со спиртосодержащей продукцией были приобретены жертвами в одном месте. СК назначил проведение ряда экспертиз, а также устроил допросы и обыски по месту жительства подозреваемых.