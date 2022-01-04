Новый маршрут по праздничной Москве появился на портале Russpass

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

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Новый маршрут по праздничной столице «Город-сказка: прогулка по новогодней Москве» появился на туристическом сервисе Russpass. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 4 января.

— Онлайн-гид проведет по площадкам фестиваля «Путешествие в Рождество», украшенным улицам, покажет выставку дизайнерских елей и бал-маскарад. А начнется прогулка в саду «Эрмитаж», где работает каток, — говорится в сообщении.

Маршрут далее пройдет по бульварам, площадям и улицам центра города. Так, на Кузнецком мосту доступна выставка дизайнерских елей, возле которых можно сделать фотографии.

Площадки Нового Арбата, ЦДМ, Красная площадь и ГУМ также включены в маршрут. Пользователи могут составить персональную карту, меняя местами или исключая локации, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

2 января новый прогулочный маршрут по центру города появился на портале «Узнай Москву». Пользователи могут отправиться по улицам, площадям и бульварам пешком или оказаться там виртуально. Маршрут посвящен традициям празднования Нового года, он состоит из десяти мест. Прогулка займет не более 1,5 часа, ее можно начать на Никитском бульваре и закончить на Красной площади.