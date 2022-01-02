Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новый прогулочный маршрут по центру города появился на портале «Узнай Москву». Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий в воскресенье, 2 января.

— Традиционно в канун Нового года Москву украшают тысячи световых конструкций и арт-объектов. И даже хорошо известные городские достопримечательности приобретают иной, праздничный вид, — говорится в сообщении.

Пользователи могут отправиться по улицам, площадям и бульварам пешком или оказаться там виртуально. Маршрут посвящен традициям празднования Нового года, он состоит из десяти мест. Прогулка займет не более 1,5 часа, ее можно начать на Никитском бульваре и закончить на Красной площади, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

2 января в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что более трех миллионов кубометров воды израсходовали москвичи в новогоднюю ночь. Система водоснабжения, как уточняется, работала без сбоев и внештатных ситуаций. При этом в Новый год показатели водопотребления составили 3,47 миллиона кубометров, а 1 января — 2,27 миллиона кубометров.