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Москвичи израсходовали более трех миллионов кубометров воды в Новый год

Иван Юминов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Москвичи израсходовали более трех миллионов кубометров воды в Новый год
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более трех миллионов кубометров воды израсходовали москвичи в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в воскресенье, 2 января.

— Все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности. Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Система водоснабжения, как уточняется, работала без сбоев и внештатных ситуаций. При этом в Новый год показатели водопотребления составили 3,47 миллиона кубометров, а 1 января — 2,27 миллиона кубометров, отмечается в Telegram-канале ведомства.

1 января Бирюков рассказал, что все городские коммунальные службы Москвы проработали в новогоднюю ночь в штатном режиме. По словам заместителя мэра, в новогоднюю ночь в столице прошел сильный снегопад, поэтому по всему городу велись работы по очистке улиц от снега. Также убирали снег с дворовых территорий, парковочных мест и в межквартальных проездах.

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