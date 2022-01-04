Власти Казахстана пообещали протестующим снизить цену на газ

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Правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра республики во вторник, 4 января.

— Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади «Ынтымак» в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности национальной компании «Казмунайгаз», — говорится в сообщении.

Митингующим, как уточняется, предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

Жители городов Жанаозен и Актау с начала января вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Протестующим объяснили в Минэнерго, что с 1 января стоимость топлива формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, отмечает РИА Новости.