Стоимость газа в Европе вновь превысила 1000 долларов за тысячу кубометров

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Стоимость фьючерсов на газ в Европе вновь превысила 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом во вторник, 4 января, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным торговой платформы ICE Futures, февральские фьючерсы на газ в Европе котируется на уровне 1028,2 доллара за тысячу «кубов».

В конце минувшего года цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 995 долларов за тысячу кубометров. Общее снижение стоимости топлива составило за 30 декабря почти 12 процентов.

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.

24 декабря «Вечерняя Москва» писала, что резкое повышение цен на газ может спровоцировать масштабный кризис в экономике Великобритании.

29 декабря глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитка газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.