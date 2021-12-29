Газпром объявил о готовности «Северного потока — 2» к работе

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер в среду, 29 декабря.

— Сегодня в 12:58 по московскому времени Газпром завершил заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2». И теперь и первая, и вторая нитки газопровода «Северный поток — 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, — приводит слова Миллера ТАСС.

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

Уточняется, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском городе Цуг. Поэтому для управления частью трубопровода, расположенного на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.

28 декабря постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2» является политическим. ЕС, как уверен он, не обладает четко выраженной позицией о проекте. Сроки сертификации газопровода непринципиальны для России, так как Газпром обладает ресурсами и возможностями прокачки, заключил дипломат.