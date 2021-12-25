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«Это из-за России»: в Великобритании прогнозируют национальную катастрофу

Виктория Храменкова

Экономика
«Это из-за России»: в Великобритании прогнозируют национальную катастрофу
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Резкое повышение цен на газ может спровоцировать масштабный кризис в экономике Великобритании. Об этом в пятницу, 24 декабря, пишет The Telegraph.

Руководители компаний EDF, Good Energy и Energy UK попросили правительство принять меры в отношении роста стоимости топлива. Также британские эксперты считают, что подорожание сырья происходит из-за того, что Россия не наращивает поставки в Европу.

— Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели, — высказал свое мнение исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон, передает газета.

Кроме этого, представитель компании EDF Филипп Коммаре считает, что ситуация, которая наблюдается в сфере энергетики сегодня — критическая. Несмотря на то, что поставщики оказывают поддержку потребителям, проблемы в отрасли остаются большими.

21 декабря физический поток голубого топлива по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ был приостановлен из-за отказа российской компании «Газпром» бронировать мощности прокачки. Реверсные поставки обратно в Польшу пока также не запускались.

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.

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