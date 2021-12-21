Поток газа по Ямалу — Европе остановлен из-за отказа Газпрома от бронирования

Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Физический поток голубого топлива по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ был приостановлен из-за отказа российской компании Газпром бронировать мощности прокачки. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает газотранспортный оператор Gascade.

Реверсные поставки обратно в Польшу пока также не запускались, передает ТАСС.

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.

3 ноября польский журналист Анджей Кублик заявил, что сокращение транзита газа в Европу является свидетельством незаинтересованности России в газопроводе «Северный поток — 2». Прокачка газа 30 октября по трубопроводу Ямал — Европа упала до нуля, а Газпром понес из-за этого убытки, отметил он. Таким образом газовый гигант, как уверен автор, якобы манипулирует рынком, оказывая косвенное влияние на экономику стран Европы и настроения в обществе.