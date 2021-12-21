Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Поток газа по Ямалу — Европе остановлен из-за отказа Газпрома от бронирования

Полина Долганова

Экономика
Поток газа по Ямалу — Европе остановлен из-за отказа Газпрома от бронирования
Фото: пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Физический поток голубого топлива по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ был приостановлен из-за отказа российской компании Газпром бронировать мощности прокачки. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает газотранспортный оператор Gascade.

Реверсные поставки обратно в Польшу пока также не запускались, передает ТАСС.

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.

3 ноября польский журналист Анджей Кублик заявил, что сокращение транзита газа в Европу является свидетельством незаинтересованности России в газопроводе «Северный поток — 2». Прокачка газа 30 октября по трубопроводу Ямал — Европа упала до нуля, а Газпром понес из-за этого убытки, отметил он. Таким образом газовый гигант, как уверен автор, якобы манипулирует рынком, оказывая косвенное влияние на экономику стран Европы и настроения в обществе.

Читайте также:
Газпром бронирования газ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте