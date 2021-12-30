Стоимость газа в ЕС упала ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

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Стоимость газа в ЕС во время торгов опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в четверг, 30 декабря.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 995 долларов за тысячу кубометров. Общее снижение стоимости топлива составило за день почти 12 процентов, отмечает ТАСС.

28 декабря постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2» является политическим. ЕС, как уверен он, не обладает четко выраженной позицией о проекте. Сроки сертификации газопровода непринципиальны для России, так как Газпром обладает ресурсами и возможностями прокачки, заключил дипломат.

29 декабря глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитка газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.

В тот же день президент России Владимир Путин рассказал, что поставки газа по проекту «Северный поток — 2» начнутся незамедлительно после одобрения ЕС. Объем поставок топлива составит 55 миллиардов кубометров в год, уточнил лидер.