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Путин назвал сроки начала поставок газа по «Северному потоку — 2»

Иван Юминов

Экономика
Путин назвал сроки начала поставок газа по «Северному потоку — 2»
Фото: Администрация президента РФ

Поставки газа по проекту «Северный поток — 2» начнутся незамедлительно после одобрения ЕС. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 29 декабря.

— Теперь, конечно, все зависит от наших партнеров, потребителей в Европе, в Федеративной Республике Германия. Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа, — рассказал глава государства.

Объем поставок топлива составит 55 миллиардов кубометров в год, приводит слова Путина сайт Кремля.

28 декабря постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2» является политическим. ЕС, как уверен он, не обладает четко выраженной позицией о проекте. Сроки сертификации газопровода непринципиальны для России, так как Газпром обладает ресурсами и возможностями прокачки, заключил дипломат.

29 декабря глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитка газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.

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