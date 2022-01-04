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«Как не верить в чудеса?»: Прилучный купил квартиру для сына от Муцениеце

Иван Юминов

Общество
«Как не верить в чудеса?»: Прилучный купил квартиру для сына от Муцениеце
Фото: Instagram / bugevuge

Актер Павел Прилучный приобрел квартиру для сына Тимофея, родившегося в браке с артисткой Агатой Муцениеце.

— Я хотел купить квартиру сыну, чтобы у него было свое жилье, когда он вырастет. Мне очень понравилась одна квартира: последний этаж, панорамные окна, высокие потолки, но мне не хватало денег, а брать ипотеку я не готов, потому что только рассчитался за одну, — рассказал артист.

После этого прошла неделя, и он задумался, почему у него не получается приобрести жилье. В тот самый момент ему позвонил представитель ЖК и пообещал предоставить персональную скидку.

Актер признался, что сперва не поверил в это и решил, что его кто-то разыгрывает. Данной скидки хватило на приобретение жилья, уточнил он. Прилучный задался вопросом, как после такого не верить в чудеса, отмечает Hello.

— Самое удивительное, что этой скидки как раз хватило, чтобы я смог позволить себе купить эту квартиру для Тимофея. Как после этого не верить в чудеса? — сказал Прилучный.

В конце декабря сообщалось еще об одной звездной паре, которая обеспечила своих детей жильем. Певица Наталья Подольская и ее муж музыкант Владимир Пресняков купили элитную недвижимость. Как оказалось, пара не планирует переезжать в новое жилище, потому как купленные квартиры предназначаются их маленьким сыновьям.

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