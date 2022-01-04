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Кардиолог назвал факторы, провоцирующие тромбоз

Игорь Синельников

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Общество
Кардиолог назвал факторы, провоцирующие тромбоз
Фото: pixabay.com/allinonemovie

Развитию тромбоза способствует целый ряд факторов, среди которых — травмы, различные хронические и острые заболевания, ожоги и холодовые травмы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев.

Он отметил, что тромб нередко возникает после получения травмы.

— Например, человек ударился мышцей голени или руки. Из-за этого происходит изменение эндотелия вен и артерий, на этом месте возникает тромб, — рассказал специалист.

Практически любое хроническое или острое заболевание также может вызвать тромбоз, предупредил собеседник «ВМ». Так, при инфекционных заболеваниях из-за повышения температуры тела меняется система свертывания крови и возникает тромб. Коронавирус, опухоли и отравления также могут способствовать появлению тромбоза, отметил специалист.

Холодовая травма или, наоборот, чрезмерное утепление в холодную погоду увеличивает риск тромбоза, предупредил собеседник «ВМ».

— Если температура — три-четыре градуса тепла или мороза, а человек укутан девятнадцатью шарфами и одет в три свитера — он тоже провоцирует у себя формирование тромбоза. Возникает парниковый эффект, и это тоже повышает склонность к тромбообразованию, — рассказал Хорошев.

Эксперт обратил внимание, что защититься от тромбов в полной мере нереально. Тромбоз может возникнуть даже при сильном стрессе, поэтому необходимо воспитывать в себе стрессоустойчивость, отсутствие склонности к истерии и паникерству, посоветовал Хорошев.

Также специалист отметил, что повышенный риск возникновения тромбоза имеют пожилые люди.

— Конечно, возраст влияет: чем старше человек, тем хуже срабатывают защитные функции организма. У восьмидесятилетнего человека больше шансов получить тромб в тех же коронарных или внутримозговых артериях, чем у пятидесятилетнего. А у пятидесятилетнего — больше, чем у тридцатилетнего, — отметил он.

При этом у детей вероятность образования тромбов крайне низка, заключил Хорошев.

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