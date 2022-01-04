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Диетолог Ковальков раскрыл причины набора веса после перенесенного COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Диетолог Ковальков раскрыл причины набора веса после перенесенного COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Причинами набора веса после коронавируса могут стать несбалансированное питание и лечение кортикостероидными препаратами. Об этом сообщил врач-диетолог, руководитель клиники коррекции веса Алексей Ковальков.

— Когда человек находится в больнице, он худеет очень сильно, но потом очень быстро набирает вес. Потому что очень часто ему в больнице начинают колоть кортикостероиды, а кортикостероиды — это одни из самых сильных жиронакапливающих гормональных препаратов, — рассказал специалист.

После выздоровления следует наблюдать за питанием, так как человек может расслабиться и набрать вес, предупредил он. Людям в больницах не до еды, а после ограничений всегда наступает расслабление, приводит слова Ковалькова агентство городских новостей «Москва».

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

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Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».

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