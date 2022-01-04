Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

США выразили готовность помочь Украине в поставках энергоресурсов

Иван Юминов

В мире
США выразили готовность помочь Украине в поставках энергоресурсов
Фото: Unsplash

США готовы содействовать Украине в обеспечении стабильных поставок энергоресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Минэнерго во вторник, 4 января.

— Сегодня, 4 января, состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин… Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты Америки готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности, для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности Украины, — говорится в сообщении.

Стороны, в частности, обсудили вопросы устойчивого прохождения Украиной отопительного сезона. Квин и Галущенко обратили внимание и на сокращение объемов транзита российского газа через Украину, отмечается на сайте Минэнерго.

3 января экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине придется воровать российский газ из транзитной трубы, если предприятие не сможет обеспечить импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Согласно пессимистичному сценарию, по его оценкам, потребление газа на Украине достигнет показателей февраля 2020 года.

Данные обстоятельства приведут к тому, что «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импортных мощностей из ЕС, предупредил он. Подобное «воровство» ускорит запуск «Северного потока — 2» и заставит Газпром отказаться от транзита через Украину, заключил Коболев.

Читайте также:
Украина Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте