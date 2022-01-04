США выразили готовность помочь Украине в поставках энергоресурсов

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США готовы содействовать Украине в обеспечении стабильных поставок энергоресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Минэнерго во вторник, 4 января.

— Сегодня, 4 января, состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с временной поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин… Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты Америки готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности, для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности Украины, — говорится в сообщении.

Стороны, в частности, обсудили вопросы устойчивого прохождения Украиной отопительного сезона. Квин и Галущенко обратили внимание и на сокращение объемов транзита российского газа через Украину, отмечается на сайте Минэнерго.

3 января экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине придется воровать российский газ из транзитной трубы, если предприятие не сможет обеспечить импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Согласно пессимистичному сценарию, по его оценкам, потребление газа на Украине достигнет показателей февраля 2020 года.

Данные обстоятельства приведут к тому, что «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импортных мощностей из ЕС, предупредил он. Подобное «воровство» ускорит запуск «Северного потока — 2» и заставит Газпром отказаться от транзита через Украину, заключил Коболев.