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ООН выразила надежду на деэскалацию после переговоров России и НАТО

Иван Юминов

В мире
ООН выразила надежду на деэскалацию после переговоров России и НАТО
Фото: МИД РФ

ООН надеется, что итогом консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ по вопросам безопасности станет деэскалация напряженности. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик во вторник, 4 января.

— Мы очень надеемся, что итогом этих встреч будет деэскалация напряженности, которую мы наблюдали в этой части мира. Мы всегда поддерживаем и призываем к диалогу, особенно на высшем уровне, — рассказал дипломат.

Организация, как уточнил он, серьезно обеспокоена ситуацией вокруг Украины. ООН приветствует контакты на различных уровнях, даже при условиях сохранения напряженности, приводит слова Дюжаррика ТАСС.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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