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Столтенберг раскрыл главную тему переговоров с Россией 12 января

Иван Юминов

В мире
Столтенберг раскрыл главную тему переговоров с Россией 12 января
Фото: Twitter / jensstoltenberg

Заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 4 января.

— Я созвал заседание Совета Россия — НАТО на 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, особенно ситуацию на и вокруг Украины, а также вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков, — рассказал политик.

Повестка встречи предназначена для конструктивного диалога в интересах всех сторон, отметил Столтенберг в Twitter.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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