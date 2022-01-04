Токаев обратился к казахам в связи с протестами из-за стоимости газа

Фото: Пресс-служба Совфеда

Казахам в связи с протестами из-за стоимости газа не стоит поддаваться на провокации. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 4 января.

— Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности, — рассказал глава государства.

Призывы атаковать гражданские и военные ведомства являются незаконными, подчеркнул он. Токаев пригрозил наказаниями за подобные поступки и заверил, что власть не падет, отмечает ТАСС.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Уточняется, что стороны договорились о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим, как уточняется, предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

Жители городов Жанаозен и Актау с начала января вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Протестующим объяснили в Минэнерго, что с 1 января стоимость топлива формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.