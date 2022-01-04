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Протестующие избили россиянку на юго-востоке Мексики

Иван Юминов

Происшествия
Протестующие избили россиянку на юго-востоке Мексики
Фото: Pexels

Протестующие избили россиянку в мексиканском штате Чиапас. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре штата во вторник, 4 января.

— Генеральная прокуратура штата через районную прокуратуру округа Альтос инициировала протокол привлечения к ответственности за причинение вреда и телесных повреждений в отношении лиц, ответственных за нападение на женщину с российским гражданством. События имели место в муниципалитете Осчук, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 3 января, когда пострадавшая ехала на машине из штата Кинтана-Роо в Чиапас. По пути ее машину остановили протестующие, а затем женщину избили.

Подозреваемые, как уточняется, потребовали от россиянки оплатить проезд. Она ответила отказом на требование мексиканцев, отмечается на странице ведомства в Facebook.

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