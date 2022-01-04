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Гуляющего по дороге тигра заметили в Ленинградской области

Иван Юминов

Общество
Гуляющего по дороге тигра заметили в Ленинградской области
Фото: Unsplash

Местные жители заметили гуляющего по дороге тигра в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал «78» во вторник, 4 января.

— Животное бегало в районе Владимирской бухты возле поселка Моторное. Как видно на видео, тигр шел вдоль дороги, когда его заметили проезжающие мимо люди, — говорится в сообщении.

После этого животное испугалось света и бросилось наутек. На поимку тигра, по словам жителей, уже отправились егеря. В районной администрации уточнили, что займутся ситуацией на следующий день, отмечает «78».

23 ноября в Мещерском парке Москвы заметили настоящую черную свинью. Отмечается, что животное — домашнее и совершенно не опасно для окружающих.

Животное пытались поймать волонтеры вместе с работниками близлежащего кафе. Волонтеры постараются ее пристроить в какое-нибудь хозяйство. Возможно, животное станет новым обитателем находящейся рядом конюшни. Как именно свинья оказалась в парке, пока неизвестно. Предположительно, она могла сбежать из маленького частного хозяйства.

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