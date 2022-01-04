Столкновения начались между протестующими и силовиками в Алма-Ате

Фото: Telegram / Sputnik Казахстан

Столкновения митингующих с силовиками происходят на центральной площади Алма-Аты. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан» во вторник, 4 января.

— На площади Республики в Алматы собралось порядка 1000 человек. Митингующие громят полицейские машины, — говорится в сообщении.

Толпа, как уточняется, избила одного полицейского. Здание городского акимата оцеплено большим числом правоохранителей. Против митингующих были применены светошумовые гранаты, отмечает «Sputnik Казахстан».

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Уточняется, что стороны договорились о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим, как уточняется, предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

Жители городов Жанаозен и Актау с начала января вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Протестующим объяснили в Минэнерго, что с 1 января стоимость топлива формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.