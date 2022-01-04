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Грузовик врезался в разделительный барьер на 53-м километре МКАД

Иван Юминов

Происшествия
Грузовик врезался в разделительный барьер на 53-м километре МКАД
Фото: Telegram / dtoperativno
Россия, Москва, МКАД, 53-й километр Карта всех событий

Грузовой автомобиль совершил наезд на препятствие на 53-м километре МКАД. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 4 января.

— На внешней стороне 53-го километра МКАД (в районе развязки с Можайским шоссе) грузовой автомобиль совершил наезд на препятствие. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

В результате инцидента, как уточняется, занято три полосы движения. Водителям следует выбирать пути объезда данного участка, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Статистика ГИБДД

На прошлой неделе на дорогах Москвы произошло 179 ДТП, в которых восемь человек погибли и еще 194 получили травмы разной степени тяжести.

Также в авариях на прошлой неделе пострадали шестеро детей в возрасте до 16 лет. А самым аварийным днем оказалась среда, 23 декабря.

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