Астрологи назвали три знака зодиака, под которыми рождаются «гулящие» женщины

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Астрологи рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе спутницы на долгие годы и под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины. Специалисты утверждают, что представительницы трех астрологических символов не способны хранить верность.

Рожденные под знаком Стрельца женщины хотят видеть рядом с собой мужчин, которые преисполнены страстью и темпераментом. В случае, если избранники не могут дать им необходимые эмоции, то дамы начнут искать эти ощущения на стороне. Женщина-Стрелец легко обзаведется любовником и начнет требовать от него всего недостающего. Зачастую такая схема поведения провоцирует разлад в отношениях и последующий разрыв.

Женщины-Водолеи не задумываясь окунаются с головой в очередные романтические отношения. Стоит отметить, что представительницы этого знака уже во время первого свидания с потенциальным партнером допускают возможность интима. Причиной этому является стремление заполучить свежие впечатления и эмоции. Данный факт вполне объясняет их предпочтение не вступать в долгие отношения и довольствоваться короткими связями, которые без особых моральных издержек можно закончить в любой момент.

Причина недостойного поведения рожденных под знаком Рыбы женщин легко объяснима. Они просто жаждут найти богатого и щедрого покровителя. Когда встретившийся на пути мужчина вызывает интерес, то представительница этого знака сделает все, чтобы затащить его в постель. Выжав из очередного партнера максимум, девушка-Рыба «уйдет на глубину» для поиска новой жертвы, сообщает Пятый канал.

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