Наталья Сергунина: Тестирование беспилотного автобуса провели в «Технограде» на ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Беспилотный автобус «Smart шаттл» испытали на территории инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 5 января.

— Инновации меняют жизнь в мегаполисах, делая инфраструктуру более удобной и современной. Среди перспективных разработок в сфере городской мобильности, помимо воздушного транспорта, — технологии искусственного интеллекта, — рассказала Сергунина.

Компактный беспилотный автобус предназначен для парковых зон, уточнила заммэра. Проект создан Московским политехом, входящим в Московский инновационный кластер.

Тестирование позволило усовершенствовать алгоритмы движения в дневное и вечернее время, а также научить нейросети учитывать препятствия на пути. «Smart шаттл» работает на электрическом приводе, он рассчитан на четырех пассажиров.

Автобус оснащен GPS, радарами, ультразвуковыми датчиками и камерами. Максимальную безопасность для пешеходов обеспечивают его закрытые колесные арки.

Специалистам в ходе тестирования удалось понять, как работают сенсоры и камеры, в том числе в темное время дня. Они собрали данные для дополнительного обучения нейронных сетей и отработали алгоритмы автономного движения. Результаты, как уточняется, позволят улучшить основные характеристики шаттла и повысить комфорт передвижения.

В конце декабря сервис Московского инновационного кластера (МИК) «Инвестиционная упаковка проекта» подвел итоги года. По словам Натальи Сергуниной, сервис решает задачу привлечения средств в технологические стартапы.