Более 7,5 миллиона раз скачали приложение «Госуслуги Москвы»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В 2021 году мобильное приложение «Госуслуги Москвы», которое позволяет авторизированным пользователям получать доступ к сервисам портала mos.ru, скачали почти 1,5 миллиона раз. Об этом в среду, 5 января, сообщили в департаменте информационных технологий.

Приложение позволят горожанам получать необходимую информацию и госуслуги. Например, пользователи могут узнать о начислениях за коммунальные услуги, проверить наличие автомобильных штрафов, записаться на прием в МФЦ.

В минувшем году приложение «Госуслуги Москвы» скачали почти 1,5 миллиона раз. Среди самых популярных разделов — «Электронный дневник», «Запись к врачу», «Мой ребенок в школе». Также пользователи часто обращаются к услуге передачи показаний счетчиков электроэнергии и воды.

Приложение «Госуслуги Москвы» появилось в 2012 году. С момента появления его уже скачали более 7,5 миллиона раз, а число пользователей превысило 2,4 миллиона. Основная часть пользователей — москвичи в возрасте от 25 до 54 лет.

Скачать приложение можно в Google Play и App Store. Для регистрации достаточно указать номер мобильного телефона и пароль, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.