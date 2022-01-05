В Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 года

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил полностью прекратить продажу табака тем, кто родился после 2014 года.

Он отметил, что в некоторых европейских странах идет работа над тем, чтобы в будущем запретить продажу табачной продукции в любом эквиваленте тем, кто появился на свет после 2014 года.

— Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года, — заявил Хамзаев в комментарии РИА Новости.

По его словам, количество курящих граждан не только в РФ, но и во всем мире постоянно увеличивается. При этом, депутат считает, что к тем, кто уже курит следует применять более мягкие меры, а тех, кто курить еще не начал, «следует защищать».

Ранее юрист перечислил нововведения, которые ожидают курильщиков в 2022 году. Так, с начала 2021 года власти обязали владельцев недвижимости и руководство предприятий специально обозначать места для курения и вывешивать там знаки с нормами противопожарной безопасности о запрете курения. Также вступил в силу запрет на курение в медицинских организациях, в местах торговли и на складах.