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Юрист перечислил нововведения, которые ожидают курильщиков в 2022 году

Виктория Храменкова

Общество
Юрист перечислил нововведения, которые ожидают курильщиков в 2022 году
Фото: Pixabay

В 2022 году в России продолжится борьба с курением. Она проходит в рамках реализации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которую подписали 180 стран. Известно, что нововведения коснутся запретов, а также цен на сигареты. Об этом рассказал юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов.

С начала 2021 года власти обязали владельцев недвижимости и руководство предприятий специально обозначать места для курения и вывешивать там знаки с нормами противопожарной безопасности о запрете курения. Также вступил в силу запрет на курение в медицинских организациях, в местах торговли и на складах.

— С этого года за курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по статье 20.4 КоАП. Штраф для граждан составляет от 2 000 до 3 000 рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 000 рублей, — уточнил юрист в беседе с агентством «Прайм».

Кроме этого, он заявил, что законодательное поле почти сформировано. Однако еще обсуждаются меры по введению запрета на продажу табака лицам, родившимся в 2015 году и позже. Запрет будет действовать даже после достижения ими совершеннолетия.

— В 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки «Честный знак» только через оператора электронного документооборота, — добавил Корытов.

В начале декабря стало известно, что депутат Государственной думы Султан Хамзаев выдвинул предложение о необходимости наказания тех граждан, которые курят рядом с беременными женщинами и детьми.

В мае правительство России утвердило план мероприятий в рамках антитабачной концепции. Всего до 2035 года их планируется провести 24. О том, насколько эти меры подействуют на заядлых курильщиков и тех, кто еще даже не брал в руки сигарету, «Вечерняя Москва» спросила специалистов.

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