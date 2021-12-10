В Госдуме предложили ввести штрафы за курение рядом с беременными

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Граждан, которые курят рядом с беременными женщинами и детьми, необходимо наказывать штрафами. Такое предложение выдвинул депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

— В своем обращении он отметил, что в настоящее время за нарушение запрета на курение на отдельных территориях предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей, на детской площадке — от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, — говорится в предложении, передает RT.

До этого Хамзаев заявил, что в России во время новогодних праздников необходимо ограничить продажу алкоголя, чтобы люди не спивались. Парламентарий уверен, что нужны конкретные механизмы по защите здоровья россиян.

Также он предложил, чтобы все культурно-массовые мероприятия в Новый год были бесплатными — так людям будет чем себя занять, и они будут меньше пить. По словам политика, 15 декабря пройдет заседание межфракционной депутатской рабочей группы, в том числе по вопросу регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники.

В мае правительство России утвердило план мероприятий в рамках антитабачной концепции. Всего до 2035 года их планируется провести 24. О том, насколько эти меры подействуют на заядлых курильщиков и тех, кто еще даже не брал в руки сигарету, «Вечерняя Москва» спросила специалистов.