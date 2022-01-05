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Москвичам рассказали о работе транспорта в Рождественскую ночь

Екатерина Нефедова

Город
Москвичам рассказали о работе транспорта в Рождественскую ночь
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работу 166 маршрутов наземного транспорта продлят до 03:30.

В это время также продолжат работу 16 ночных маршрутов. Они будут следовать по обычному расписанию. При этом московское метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать до 2 часов ночи, а поезда Московских центральных диаметров (МЦД) будут курсировать до 2:30. Это сделано для того, чтобы жители столицы смогли спокойно добраться домой после праздничных богослужений, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в беседе с «Вечерней Москвой» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какую погоду ожидать москвичам в рождественские праздники. По ее словам, с 6 на 7 января, в Рождество, дневная температура не опустится ниже 0 градусов. А вот ночью эти показатели достигнут минус 2–3 градусов.

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