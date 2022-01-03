Снежную, но теплую погоду пообещали москвичам на Рождество

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Погодные условия в столичном регионе в рождественские праздники порадуют жителей Москвы и области снежной, но относительно теплой погодой. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, вплоть до 5 января столичная погода будет «радовать» жителей города: она будет исключительно морозной и довольно прохладной.

Но под влиянием новой порции атлантического циклона и из-за поступления теплого воздуха столбики термометров в канун Рождества в дневные часы достигнут минус двух–трех градусов.

Такая теплая дневная температура в Москве, отмечает специалист, сохранится и в праздничный день:

— С 6 на 7 января, в Рождество, дневная температура не опустится ниже 0 градусов. А вот ночью эти показатели достигнут минус 2–3 градусов.

Резкое понижение температуры и так называемые рождественские морозы, по словам эксперта, придут в Москву и область после праздников.

— Понижение температуры и рождественские морозы придутся уже на 8–9 января, — уточнила она. — Среднесуточная температура в этот период будет понижаться до минус 10–12 градусов, а дневная — достигнет минус 5–7 градусов.

Позднякова также назвала самый холодный день предстоящей недели, когда город окажется в снежном плену.