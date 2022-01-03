Снежную, но теплую погоду пообещали москвичам на Рождество
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Погодные условия в столичном регионе в рождественские праздники порадуют жителей Москвы и области снежной, но относительно теплой погодой. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
По ее словам, вплоть до 5 января столичная погода будет «радовать» жителей города: она будет исключительно морозной и довольно прохладной.
Но под влиянием новой порции атлантического циклона и из-за поступления теплого воздуха столбики термометров в канун Рождества в дневные часы достигнут минус двух–трех градусов.
Такая теплая дневная температура в Москве, отмечает специалист, сохранится и в праздничный день:
— С 6 на 7 января, в Рождество, дневная температура не опустится ниже 0 градусов. А вот ночью эти показатели достигнут минус 2–3 градусов.
Резкое понижение температуры и так называемые рождественские морозы, по словам эксперта, придут в Москву и область после праздников.
— Понижение температуры и рождественские морозы придутся уже на 8–9 января, — уточнила она. — Среднесуточная температура в этот период будет понижаться до минус 10–12 градусов, а дневная — достигнет минус 5–7 градусов.
Позднякова также назвала самый холодный день предстоящей недели, когда город окажется в снежном плену.