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Народный календарь. Как провести Рождественский сочельник, чтобы быть здоровым и успешным весь год

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как провести Рождественский сочельник, чтобы быть здоровым и успешным весь год
Фото: pixabay.com

Вечером 6 января, накануне Рождества Христова, отмечают праздник, получивший название сочельник.

Не забудьте попариться в баньке, так как эта процедура именно в Рождество зарядит вас здоровьем на год вперед!

Люди не ели, пока хотя бы одна звезда не появится на небосклоне. Мусор ни в коем случае не выносили из дома в этот день, его собирали и укладывали в укромное место, а после сжигали. Не занимайтесь рукоделием: шитьем, вязкой — это к плохим событиям. За праздничный стол садитесь в красивом наряде, черные и блеклые тона притягивают горестные вести.

Еще одна важная традиция — это колядки. Молодые парни и девушки наряжались в красочные наряды, пели песни, заглядывали к соседям в дома. Если не впустить колядовщиков в дом, удача отвернется от вашего дома. А если же встретите их с радостью, весь год для вас будет успешным.

Приметы погоды:

Если вьюга и мороз в этот день, весна будет теплой.

Звезды считаются символом ягод, если созвездий много на небе, будет ягодный сезон, а если мало — ягоды не уродятся.

Случилась метель на Рождество — ждите хорошего роения пчел.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как провести Сочельник, 6 января, чтобы быть здоровым и успешным весь год

Именины отмечают: Клавдия, Артем, Евгения, Иннокентий, Николай, Сергей.

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