ФК «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Виктором Гончаренко

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Руководство футбольного клуба «Краснодар» приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. Об этом сообщили в пресс-службе команды в среду, 5 января.

Также в отставку решили отправить двух помощников Гончаренко — Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

Уточняется, что контракт с Виктором Гончаренко «Краснодар» заключил до лета 2023 года. До этого он возглавлял столичный ЦСКА. По результатам турнирной таблицы чемпионата России футбольный клуб занял пятое место перед зимним перерывом, говорится в сообщении на официальном сайте команды.

До этого стало известно, что московский футбольный клуб ЦСКА согласовал условия личного контракта с сербским специалистом Марко Николичем. По информации СМИ, 42-летний специалист может стать главным тренером красноармейцев в ближайшее время. На данный момент ЦСКА тренирует Алексей Березуцкий. Клуб в турнирной таблице «Тинькофф РПЛ» после 18 туров имеет в своем активе 30 очков и находится на четвертой строчке.

С мая 2020 года по октябрь 2021-го Марко Николич тренировал московский «Локомотив». Вместе с железнодорожниками серб стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России — 2020/21.