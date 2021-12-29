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СМИ: ЦСКА согласовал контракт с Николичем

Георгий Соланович

Спорт
СМИ: ЦСКА согласовал контракт с Николичем
Фото: Twitter / ПФК ЦСКА Москва

Московский футбольный клуб ЦСКА согласовал условия личного контракта с сербским специалистом Марко Николичем. Об этом сообщил «Спорт–Экспресс».

42–летний специалист может стать главным тренером красноармейцев в ближайшее время. На данный момент ЦСКА тренирует Алексей Березуцкий. Клуб в турнирной таблице «Тинькофф РПЛ» после 18 туров имеет в своем активе 30 очков и находится на четвертой строчке.

С мая 2020 года по октябрь 2021-го Марко Николич тренировал московский «Локомотив». Вместе с железнодорожниками серб стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России — 2020/21, передает «Спорт–Экспресс».

20 декабря бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош». Команда будет готовиться к предстоящим задачам в турнире OTP Bank League под руководством Черчесова, отмечается на сайте «Ференцвароша».

15 декабря главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Руй Витория был отправлен в отставку. Клуб поблагодарил тренера и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере. Витория возглавил «Спартак» 21 мая 2021 года. Под его руководством клуб вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

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