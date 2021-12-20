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Черчесов стал главным тренером венгерского клуба «Ференцварош»

Иван Юминов

Спорт
Черчесов стал главным тренером венгерского клуба «Ференцварош»
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош». Об этом сообщили в пресс-службе клуба в понедельник, 20 декабря.

— После Рикардо Мониса, Томаса Долля, Сергея Реброва и Петера Штегера на скамейке мужской футбольной команды «Ференцварош» оказался еще один звездный тренер, — говорится в сообщении.

Команда будет готовиться к предстоящим задачам в турнире OTP Bank League под руководством Черчесова, отмечается на сайте «Ференцвароша».

15 декабря главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Руй Витория был отправлен в отставку. Клуб поблагодарил тренера и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Витория возглавил «Спартак» 21 мая 2021 года. Под его руководством клуб вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

17 декабря «Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера команды. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона 2022/23 с опцией продления еще на год. По данным СМИ, новый наставник красно-белых будет получать полтора миллиона евро в год.

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