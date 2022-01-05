Число пострадавших в результате массовой аварии под Тулой достигло 11 человек

Фото: МЧС России

В результате массового ДТП с участием порядка 50 машин на трассе М-4 «Дон» под Тулой травмы получили 11 человек. Среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду, 5 января.

В ведомстве отметили, что состояние пострадавших детей оценивается как средней тяжести. Их отправят в Тульскую областную детскую больницу и Новомосковскую городскую клиническую больницу.

— Четверо мужчин и одна женщина с травмами различной степени тяжести госпитализируются, — заявили в правительстве Тульской области.

Остальным пострадавшим на месте инцидента оказали необходимую медицинскую помощь. Впоследствии они отказались от госпитализации, передает ТАСС.

В пресс-службе управления МЧС по региону добавили, что из-за дорожной аварии затруднилось движение в сторону Москвы. В настоящий момент проезд автомобилей осуществляется по объездной дороге.

В настоящий момент сотрудники ведомства с помощью специализированной техники продолжают спасательную операцию. Для оказания помощи участникам ДТП развернули пункт обогрева, говорится на официальном сайте МЧС по Тульской области.

2 января стало известно, что жертвами автомобильной аварии в Башкирии стали две женщины и ребенок.