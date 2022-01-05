Свыше 10 тысяч единиц техники начали очистку улиц Москвы от снега

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты задействовали более 10 тысяч единиц специализированный техники в уборке улиц и тротуаров столицы от снега. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 5 января.

Он отметил, что в настоящий момент в некоторых районах города зафиксирован прирост снежного покрова на пять сантиметров.

— Интенсивные осадки сохранятся в ближайшие несколько часов. В уборке города от снега задействовано более 10 тысяч единиц техники, — заявил заммэра.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам порекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и с понимаем относиться к проезду снегоуборочной техники, говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства Москвы.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

До этого стало известно, что специалисты Московской железной дороги (МЖД) начали работать в усиленном режиме из-за мощных осадков в виде снега. Такая мера необходима для обеспечения безопасности и стабильности перевозок в период неблагоприятных погодных условий.