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Свыше 10 тысяч единиц техники начали очистку улиц Москвы от снега

Виктория Сикерина

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Свыше 10 тысяч единиц техники начали очистку улиц Москвы от снега
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты задействовали более 10 тысяч единиц специализированный техники в уборке улиц и тротуаров столицы от снега. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 5 января.

Он отметил, что в настоящий момент в некоторых районах города зафиксирован прирост снежного покрова на пять сантиметров.

— Интенсивные осадки сохранятся в ближайшие несколько часов. В уборке города от снега задействовано более 10 тысяч единиц техники, — заявил заммэра.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам порекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и с понимаем относиться к проезду снегоуборочной техники, говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства Москвы.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

До этого стало известно, что специалисты Московской железной дороги (МЖД) начали работать в усиленном режиме из-за мощных осадков в виде снега. Такая мера необходима для обеспечения безопасности и стабильности перевозок в период неблагоприятных погодных условий.

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