«Найти — не проблема»: почему запрет на продажу сигарет не поможет в борьбе с курением

Фото: Pixabay

Бороться с курением при помощи каких-либо запретов на покупку табака бессмысленно — такие ограничения будут легко обходиться. Вместо этого нужно правильно доносить до людей информацию о вреде курения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психолог и коуч Александр Кичаев, комментируя предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева о запрете продажи сигарет родившимся после 2014 года.

Он отметил, что для покупки сигарет человеку совершенно необязательно самостоятельно приходить в магазин.

— В таких случаях говорят: «Свинья всегда грязь найдет». Найти сигареты — это не проблема для тех, кому официально запретили. Будут просить знакомых, друзей или прохожих купить, — уверен специалист.

По словам Кичаева, нужно актуализировать медицинское просвещение в плане влияния на здоровье. Молодое поколение не понимает вреда сигарет, тем более что многие перешли на электронные сигареты и другие заменители, заметил психолог.

Лидеры мнений могут помочь в вопросах просвещении молодежи, отметил собеседник «ВМ».

— Нужно задействовать тиктокеров, блогеров из ровесников тех, кто является авторитетом. Я думаю, среди них есть сторонники здорового образа жизни, которые могут песнями, рэп-композициями, короткими роликами с юмором это подавать. Все старые способы уже не срабатывают на молодых, — заключил Кичаев.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил полностью прекратить продажу табака тем, кто родился после 2014 года.

По его словам, в некоторых европейских странах уже идет работа над тем, чтобы в будущем запретить продажу табачной продукции в любом эквиваленте тем, кто появился на свет после 2014 года.

— Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года, — заявил Хамзаев.

Количество курящих граждан во всем мире постоянно растет, заметил депутат. При этом Хамзаев считает, что к тем, кто уже курит, следует применять более мягкие меры, а тех, кто еще не начал курить, нужно защищать.