Лукашенко подписал закон о геноциде граждан БССР в годы ВОВ

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Закон «О геноциде белорусского народа» в годы Великой Отечественный войны и после нее подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе лидера государства в среду, 5 января.

Согласно подписанному документу, вводится уголовная ответственность за публичное порицание геноцида белорусского народа. К нему относятся все граждане СССР, которые в военные годы проживали на территории БССР.

— Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года), — заявили в пресс-службе.

Такая мера, считают власти Белоруссии, окажет влияние на «недопустимость искажения итогов Великой Отечественной войны, а также сплоченность белорусского общества», передает ТАСС сообщение.

Осенью 2021 года отечественные и украинские поисковые организации обменялись останками бойцов Красной армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Российская сторона передала коллегам останки четырех солдат, а украинская — останки 17 воинов.