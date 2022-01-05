Порядка трех миллионов раз воспользовались инвестпорталом Москвы за 2021 год

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За прошедший год специалисты зафиксировали 2,95 миллиона визитов на столичном инвестиционном портале. Об этом рассказал в среду, 5 января, заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он отметил, что сервис помогает взаимодействовать предпринимателям и представителям городской власти в вопросах инвестиций.

— Почти за восемь лет сайт посетили 15,5 миллиона раз. Каждый день на ресурс заходит в среднем 8,7 тысячи уникальных пользователей. На портале предприниматели могут оперативно найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах и многое другое, — заявил заммэра.

Так, в настоящий момент на сайте насчитывается 62 тысячи личных кабинетов. За 2021 год бизнесмены создали около 21 тысячи учетных записей на портале. Для таких предпринимателей стали доступны 30 онлайн-сервисов, с помощью которых можно оформить льготные займы, задать интересующий вопрос и записаться на участие в торгах.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что на портале поставщиков зарегистрировались свыше 250 тысяч пользователей, 45 тысяч из них завели свои учетные записи в 2021 году.