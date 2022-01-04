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Более 40 тысяч предпринимателей зарегистрировались на портале поставщиков в 2021 году

Илья Ашуров

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Более 40 тысяч предпринимателей зарегистрировались на портале поставщиков в 2021 году
Фото: mos.ru / Максим Денисов

На портале поставщиков зарегистрировано свыше 250 тысяч пользователей, 45 тысяч из них завели свои учетные записи в 2021 году. Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что 90 процентов пользователей сервиса — представители малого и среднего бизнеса.

В среднем в 2021 году на портале поставщиков появлялось до 4,4 тысячи новых пользователей в месяц.

— Сегодня сервисом пользуются свыше 250 тысяч поставщиков со всей России и около 51 тысячи заказчиков из 39 регионов стран, — цитируют Ефимова на официальном сайте мэра Москвы.

Портал поставщиков запустили в 2013 году. Благодаря порталу предприниматели могут автоматизировать процедуры небольших закупок. Также сервис помогает объективно оценить рынок предложений и проанализировать сведения о выполнении обязательств поставщиков.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что участники городской акселерационной программы для стартапов в сфере туризма и гостеприимства Moscow Travel Factory представили ряд прорывных цифровых решений в 2021 году. Программа нацелена на то, чтобы предприниматели смогли вывести на рынок свои перспективные решения и расширить клиентскую базу.

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