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Псаки заявила, что США не намерены отвечать РФ «пункт за пунктом»

Виктория Сикерина

Политика
Псаки заявила, что США не намерены отвечать РФ «пункт за пунктом»
Фото: whitehouse

Соединенные Штаты не готовы отвечать на предложения России по безопасности «по пунктам». Такое мнение выразила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду, 5 января.

Она отметила, что в ходе переговоров Вашингтон и Москва обсудят использование химического оружия на территории других стран и вторжение в соседние государства.

— Президент Байден дал ясно понять, что по некоторым вопросам мы можем достичь прогресса, по другим это недостижимо. Мы не отвечаем на них пункт за пунктом, и я не думаю, что мы будем так делать на переговорах, — заявила политик.

Псаки добавила, что американская сторона заинтересована в достижении прогресса по гарантиям безопасности во время диалога с Россией. Однако точный исход переговоров пока неизвестен, цитирует ТАСС ее слова.

До этого пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Соединенных Штатов Нед Прайс прокомментировал предстоящие переговоры с Россией в Женеве. Он сообщил, что США не планируют обсуждать вопросы, которые касаются взаимоотношений стран Европы и НАТО.

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