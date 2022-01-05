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США отказались обсуждать с Россией связанные с НАТО и Европой вопросы

Юлия Курганова

Политика
США отказались обсуждать с Россией связанные с НАТО и Европой вопросы
Фото: Минобороны РФ

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Соединенных Штатов Нед Прайс прокомментировал предстоящие переговоры с Россией в Женеве. Он сообщил, что США не планируют обсуждать вопросы, которые касаются взаимоотношений стран Европы и НАТО.

Прайс отметил, что во время переговоров будут затронуты только вопросы взаимоотношений Штатов и РФ.

— Нашим важным принципом является — не обсуждать что-либо, касающиеся их, без них, и мы не будем обсуждать темы, которые касаются НАТО или Европы, мы будем говорить об узких и двусторонних вопросах, — цитирует РИА Новости слова представителя Госдепа.

Столтенберг раскрыл главную тему переговоров с Россией 12 января. Он сообщил, что заседание Совета Россия — НАТО состоится для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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