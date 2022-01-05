Число пострадавших в результате массового ДТП под Тулой увеличилось до 17 человек

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В результате массовой дорожной аварии на трассе М4 «Дон» под Тулой пострадали 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону в среду, 5 января.

В ведомстве отметили, что ДТП случилось из-за неблагоприятных для дорожной безопасности погодных явлений: метели и снегопада.

— Всего в ДТП участвовало 60 транспортных средств, из них девять грузовых автомобилей, три пассажирских автобуса, 48 легковых автомобилей. Пострадали 17 человек, из них пятеро детей, — заявили в пресс-службе.

Для оказания помощи участникам происшествия специалисты развернули пункт обогрева. Всего в ликвидации последствий инцидента задействованы 107 человек и 34 единицы специализированной техники, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение МЧС по Тульской области.

До этого стало известно, что состояние двоих пострадавших в ДТП детей оценили как средней тяжести. Их отправили в Тульскую областную детскую больницу и Новомосковскую городскую клиническую больницу. Помимо этого, из-за дорожной аварии затруднилось движение в сторону Москвы.