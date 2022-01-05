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Пластический хирург перечислила эффективные народные средства в борьбе с отеками

Виктория Сикерина

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Пластический хирург перечислила эффективные народные средства в борьбе с отеками
Фото: Pexels

Дольки свежего огурца или картофеля и предварительно замороженные кубики зеленого или черного чая помогут справиться с отеками. Такое мнение выразила пластический хирург Мадина Байрамукова в беседе с «Вечерней Москвой».

При этом специалист отметила, что в борьбе с недугом можно попробовать маску для зоны под глазами, которую легко приготовить из йогурта без наполнителя, добавив в него ложку молотого кофе.

По словам Байрамуковой, кофе стимулирует кровообращение — по этой причине он является одним из самых популярных ингредиентов кремов для зоны вокруг глаз.

Также врач рассказала, что новогоднее застолье часто приводит к отекам и плохому самочувствию. Первое, что необходимо сделать в данной ситуации, — это побыстрее вернуться к привычному режиму: вовремя ложиться спать и вставать пораньше.

Эксперт подчеркнула, что для стабилизации состояния здоровья необходимо употреблять достаточное количество простой негазированной воды, которая поможет вывести из организма токсины, улучшит самочувствие и посодействует нормальному самочувствию.

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