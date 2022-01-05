Власти Москвы рассказали о цифровизации столичной транспортной системы

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Множество технологических новаций ввели в столичном метро за 2021 год. Так, московский транспорт стал одним из мировых лидеров в сфере цифровизации различных сервисов и системы оплаты проезда. Об этом рассказал в среду, 5 января, заместитель мэра Москвы и руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Заммэра отметил, что в городе реализуются такие проекты, которые не имеют аналогов в других странах.

— Например, внедрили Face Pay и виртуальную «Тройку», которые стали важной частью новой билетной системы. Уже в этом году внедрим Face Pay на Московском центральном кольце (МЦК), готовим тестовый запуск на Московских центральных диаметрах (МЦД) и наземном транспорте. Мы планируем подключить к этому сервису социальные карты и сделать возможность оплаты виртуальной «Тройкой», — цитирует официальный сайт мэра Москвы Максима Ликсутова.

До этого заммэра сообщил, что за прошедший год в московском метро появилось 337 инновационных вагонов «Москва-2020». Всего из них собрано 44 полных состава.