Более 300 новых вагонов «Москва-2020» появилось за 2021 год в метро

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За прошедший год в московском метро появилось 337 инновационных вагонов «Москва-2020». Всего из них собрано 44 полных состава. Об этом в воскресенье, 2 января, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, новые составы можно увидеть на Кольцевой и Калужско-Рижской линиях. Кроме того, вагоны «Москва-2020» обслуживают Большую кольцевую линию метро (БКЛ).

В новых вагонах установлены широкие двери и межвагонные переходы. Благодаря этому, в часы пик в вагонах без труда могут разойтись два пассажира. Кроме того, они оборудованы системой обеззараживания воздуха, количество USB-портов в новых вагонах увеличено в пять раз, а уровень шума стал ниже на 15 процентов.

— За 10 лет мы снизили средний возраст поездов с 22,5 до 12 лет и продолжаем дальше повышать комфорт ваших поездок в транспорте, — рассказал Ликсутов.

В этом и следующем году суммарно планируется закупить более 660 новых вагонов, уже в конце 2023 года в Москве будет самый молодой парк поездов среди стран Европы и США, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого, 28 декабря, стало известно, что в Москве был куплен за зеленые облигации тысячный электробус. Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заметил, что московские власти и дальше намерены развивать экологические программы и ставить городскому транспорту высокие требования.