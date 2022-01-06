Эксперт назвал способ получить всю накопленную пенсию сразу

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Эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал, что россияне имеют право получить все пенсионные накопления при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Аналитик назвал способ получить всю накопленную пенсию сразу. Для этого нужно подать заявление в пенсионный фонд — НПФ или ПФР. Это можно сделать в личном порядке или по почте.

Биезбардис отметил, что для получения средств стоит заверить необходимые документы у нотариуса или через личный кабинет.

— Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее десяти лет) или единовременную выплату, — рассказал эксперт в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, последний вариант будет выбран, если накоплений меньше пяти процентов от расчетной суммы страховой и накопительной пенсии, а второй вариант возможен только из средств, которые сформированы в рамках программы госсофинансирования накопительной пенсии и маткапитала.

Он добавил, что единовременную выплату накоплений может получить не только сам пенсионер, но и его наследник через полгода со дня смерти застрахованного лица. Чтобы это сделать, нужно предъявить документы для подтверждения родственных отношений.

Экономист рассказала, кому повысят пенсии в 2022 году. Профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова сообщила, что для некоторых категорий неработающих пенсионеров с 2022 года предусмотрена надбавка к пенсии даже при переезде из сельской местности.