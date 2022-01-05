Экономист рассказала, кому повысят пенсии в 2022 году

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Для некоторых категорий неработающих пенсионеров с 2022 года предусмотрена надбавка к пенсии даже при переезде из сельской местности. Об этом сообщила профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова.

Эту надбавку получат те, кто до 1992 года работал в совхозах, колхозах, межколхозных предприятиях, машинно-тракторных станциях, сельскохозяйственных артелях и крестьянских хозяйствах. Ранее такие пенсионеры для получения надбавки должны были проживать в сельской местности.

— Существенный рост инфляции обусловил необходимость индексации социальных выплат. Это касается как страховых, так и государственных пенсий, причем индексация пенсий должна превышать уровень инфляции. Хотя вопрос, какой уровень инфляции будет учтен — запланированный или фактический, остается нерешенным, — пояснила Голодова агентству «Прайм».

Она добавила, что в 2022 году пенсии планируют индексировать три раза. Первая прибавка начислится автоматически с 1 января 2022 года после индексации всех страховых пенсий на 5,9 процента. Вторая прибавка должна быть в апреле — индексация социальных пенсий на 7,7 процента.

Экономист отметила, что также увеличат доплату к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы. В 2022 году она составит 6401 рубль.

Кроме того, запланировано повышение выплат военным пенсионерам, бывшим сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии и другим.

Российским пенсионерам напомнили о грядущих изменениях в 2022 году. Страховые пенсии с января вырастут на 5,6 процента, их средний размер составит более 17 тысяч рублей. При этом размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составит 6401 рубль.